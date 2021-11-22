В Раменском трое налетчиков пытались ограбить пункт приема металла

В Раменском районе трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет совершили нападение на пункт приема металла, расположенный в деревне Чулково.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что они на автомобиле заехали на территорию предприятия, избили работника и, угрожая ему пистолетом, попытались похитить деньги из кассы. Не сумев завершить преступление, они скрылись.

Их задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Раменское" при поддержке Росгвардии. Оружие изъято, задержанные взяты под стражу.