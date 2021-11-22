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В Москве арендодатели осенью подняли ставки на 5-15%, минимальная цена выросла в 1,5 раза. При этом предложение сократилось с начала года на 32% и на 47% уступает показателю середины ноября 2020 года, показало исследование "ИНКОМ-Недвижимость".
Минимальная цена аренды квартиры в Москве выросла в полтора раза. Фото: Сергей Куксин Минимальная цена аренды квартиры в Москве выросла в полтора раза. Фото: Сергей Куксин
Минимальная цена аренды квартиры в Москве выросла в полтора раза. Фото: Сергей Куксин

Так, нижний порог аренды квартиры в старой Москве поднялся на 50% (с 20 тыс. руб. в августе до 30 тыс. руб. в октябре). Возвращение к прежним ценам в сегменте "суперэконом" маловероятно: число желающих снять самые дешевые квартиры в два раза превышает количество лотов в экспозиции, считают эксперты.

Фото: GettyImages
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В регионах ситуация не сильно отличается. В Петербурге съемное жилье продолжает дорожать. По данным сервиса "Авито", число предложений в сегменте аренды снизилось за год на 28%, а спрос увеличился на 53%.

Согласно аналитике ЦИАН, за год цена съемной квартиры выросла почти на 20%. Цена "однушки" составляет, например, 23,9 тыс. руб. И то если повезет найти. Ситуация для рынка нетипичная, обычно к концу осени цены на рынке стабилизировались: студенты оседали на съемных комнатах, туристы уезжали. В этом году рынок продолжает лихорадить. Одна из причин - рост цен на жилье. В Петербурге квартиры за год подорожали в среднем на четверть, причем большинство лотов не подходят под льготную ипотеку. В ЦИАН зафиксировали тревожный тренд - после изменения условий программы число сделок в Петербурге упало на 19%, в Ленобласти - на 23%. Те, кто не смог купить квартиру, выбирают аренду.

Еще один важный тренд - люди стали держаться за арендные квартиры. До пандемии арендаторы были более мобильны, да и владельцы жилья не стремились выстроить с ними долгосрочные отношения, говорит риелтор Галина Сабитова. Сейчас люди переезжают реже, и, как следствие, объявлений о съеме стало меньше.

В Краснодаре цены на аренду квартир поднялись в среднем на 15-20%. По мнению экспертов, связано это с изменением условий выдачи льготной ипотеки и ростом цен на жилье. Если раньше горожане с готовностью приобретали собственные квадратные метры, при этом ежемесячный взнос практически равнялся сумме аренды, то теперь ставки поменялись (регулярные выплаты порой составляют 35 тыс. и выше), а спрос остался прежним. К тому же на рост повлиял и сезонный фактор - в сентябре у студентов начинается учебный год. Естественно, не все селятся в общежитии.

Количество квартир на рынке аренды в Москве с начала года уменьшилось на 32%

- Средняя стоимость аренды квартир поднялась на 2-3 тыс. руб. в каждом районе. И, учитывая, что предложений очень мало, цены, скорее всего, продолжат расти, - говорит руководитель отдела аренды жилищно-ипотечного центра "Каян" Алексей Еременко. - Сейчас многие уже не могут осилить ипотеку, большинство начали снимать жилье. Востребованы однокомнатные и квартиры-студии. К примеру, минимальная цена аренды однокомнатной квартиры с простенькой мебелью и скромным ремонтом в блочном доме от застройщика составляла 10 тыс. руб. Теперь меньше 12-13 тыс. аналогичный вариант уже не найдешь.

В Екатеринбурге эксперты зафиксировали аномально высокий спрос на поиск квартир этой осенью. Основатель портала объявлений по аренде жилья "Драже" Никита Словиковский заявил, что в активный летне-осенний сезон на его сайте обычно размещается до 700 предложений, а в этом году их число упало до 200. При этом стоимость изменилась незначительно: средняя "однушка" подорожала на 3000 руб. - до 23 тыс., включая услуги ЖКХ. Одна из причин дефицита, которую называют в сервисах аренды, - коронавирусные ограничения: студенты без сертификата о вакцинации не смогли заселиться в общежития. По словам Словиковского, базы объявлений пополняются, но возврата к широкому набору предложений до конца года ждать не стоит.

Фото: Pixabay
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В Новосибирске спрос на аренду жилья в III квартале 2021 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в два раза ко II кварталу 2021 года. Это объясняется началом делового сезона и учебного года у студентов. Предложения для арендаторов начинаются от 13,5 тыс. руб. в месяц. В "Авито Недвижимость" отмечают, что интерес к съемному жилью подогревает изменение условий выдачи льготной ипотеки и продолжающийся рост цен на покупку жилья. Средняя стоимость аренды в III квартале этого года выросла на 12% к предыдущему кварталу и на 19% - к аналогичному периоду 2020 года. Она составила 19 тыс. руб. за объект. Соседний Барнаул - единственный из городов в рейтинге "Авито", продемонстрировавший снижение стоимости аренды за год на 21% (за квартал - на 14%).

В Сочи дешевле 25 тыс. найти что-то достаточно сложно, говорит президент Гильдии риелторов Сочи, генеральный директор и основатель "Городского риелторского центра" Юлия Усачева. По словам замглавы отдела продаж "АСКА Недвижимость" Юлии Рымар, студию можно снять за 16-20 тыс. руб., однокомнатную - за 20-27 тыс. руб., а двухкомнатную - от 28-30 тыс. руб.

"Сезонность в ценообразовании популярна в сегменте краткосрочной аренды (понедельно или помесячно), - рассказывает брокер агентства недвижимости "Атлас" Арсен Александров. - Цены тут, как и в туристическом бизнесе, варьируются от сезонности и событийности. В прибрежном кластере после лета снижаются, в горном - ближе к зиме поднимаются".

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