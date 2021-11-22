Воробьев призвал улучшить условия проживания мигрантов в Подмосковье

Работодатели, привлекающие на работу иностранную рабочую силу, должны обеспечить ее нормальными условиями для проживания. Безопасными и комфортными как для самих мигрантов, так и для местных жителей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проводя еженедельное видеосовещание с региональным правительством и главами муниципалитетов.

"Все огромные логистические комплексы должны быть оснащены общежитиями. Чтобы иностранные рабочие не селились в резиновых квартирах - это напрягает жителей", - сказал Воробьев.

Также губернатор поручил усилить систему видеонаблюдения там, где этого требует ситуация, и не забывать создавать опорные пункты полиции в новых жилых микрорайонах.