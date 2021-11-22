Завершается монтаж огромного елочного шара на Поклонной горе

На Кутузовском проспекте в этом году разместится одно из главных новогодних украшений города - огромная елочная игрушка-шар. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Высота конструкции составляет 20 метров, диаметр - 17 метров, а вес порядка 35 тонн. Украшение выполнено из 176 тысяч светодиодов, общая протяженность металлоконструкции - пять километров.

Особенность необычного украшения - световое шоу с музыкальным сопровождением, которое можно увидеть, пройдя внутрь полой конструкции. Собирают шар в несколько этапов. Сначала отдельно монтируют нижнюю и верхнюю части каркаса. После с помощью монтажного крана верхнюю часть помещают на нижнюю и скрепляют их металлическими тросами. Завершить монтажные работ планируется в ближайшие дни.

Всего на территории Поклонной горы и на Кутузовском проспекте появится более 60 праздничных световых конструкций. Кроме 25-метровой ели установят объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды. У Триумфальной арки горожан встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки.