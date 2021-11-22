Жителей Подмосковья просят проголосовать за новые выделенки

Решить судьбу 10 выделенных полос, которые предполагается обустроить в Московской области, предложено местным жителям. На портале "Добродел" началось голосование за обустройство выделенок в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске, Химках.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, выделенные полосы планируется организовать на участках дорог с самым интенсивным движением. С их появлением общественный транспорт на этих участках будет двигаться в среднем на 20 процентов быстрее.

"Оставить свой голос могут автомобилисты и пассажиры общественного транспорта не только тех городов, в которых предлагают организовывать выделенные полосы, но и жители ближайших округов", - добавил Гержик. Он уточнил, что выделенки в обе стороны планируется организовать в Химках на улице Молодежной, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Подольске на улице Кирова. А в сторону Москвы предлагается освободить полосу для общественного транспорта на Ярославском и Осташковском шоссе в Мытищах, на автодороге "А-105 Москва - Домодедово" и Каширском шоссе в Ленинском округе, на Волоколамском шоссе в Красногорске.