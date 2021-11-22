Циклон на Камчатке повалил четыре столба ЛЭП и 17 деревьев

Месячная ноябрьская норма осадков выпала в Петропавловске-Камчатском за сутки в минувшие выходные - всего 100 миллиметров, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Попеременно шли дождь, снег и снег с дождем, которые затопили четыре двора рядом с жилыми домами по адресам Понамарева, 3, Свердлова, 2, Океанская, 80/1 и Кроноцкая, 8. Ветер повалил четыре столба линии электропередачи и 17 деревьев, десять из которых до сих пор не успели убрать.

- Ночью на магистральных дорогах проходило расширение проезжей части от снега, потому что вчера вечером дорога в некоторых местах была заужена. В том числе ночью из города вывозили снег, расчищали тротуары, подрядчики на внутриквартальных проездах расчищали подъезды к объектам социальной сферы - школам, детским садам, больницам, - рассказала врио главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова.

Она также отметила, что самыми проблемными участками сейчас стали обледеневшие тротуары. Бороться с гололедом с восьми утра вышли бригады ручного труда.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил как можно быстрее устранить последствия циклона.

- В целом прошу в зимний период отслеживать приоритетность расчистки объектов здравоохранения, особенно экстренной помощи, - поручил глава региона.