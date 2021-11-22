Минздрав Забайкалья назвал болезни, которые COVID обостряет прежде всего

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина рассказала о том, какие заболевания при заражении человека коронавирусом обостряются в первую очередь. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

По словам и. о. министра, наиболее часто осложнения настигают больных сахарным диабетом и ожирением. Именно для таких пациентов, как правило, неизбежна госпитализация. В группу риска попадают также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Дело в том, что коронавирус способствует развитию тромбозов из-за загустения крови, отметила Немакина.

Она уточнила, что вакцинированные граждане тоже могут попасть в моностационары, причем не в связи с тяжелым течением COVID-19, а из-за осложнения сопутствующих заболеваний.