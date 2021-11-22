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22.11.2021 13:12
Рубрика: Власть

На Дальнем Востоке перевыполнили план по утилизации затонувших судов

Текст: Владимир Кузьмин
Подъем и утилизация затонувших в акваториях Дальнего Востока судов идет опережающими темпами, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

"В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше - утилизировали 17 судов", - сообщила она на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Почему российские судоходные компании заказывают корабли за границей

Работы проводятся в рамках специального плана, утвержденного правительством в феврале. Кабинет министров установил критерии приоритетности утилизации: судно подлежит подъему, если оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству, наносит вред окружающей среде либо снижает туристический потенциал регионов.

Задача правительства, подчеркнула Абрамченко, - создать условия, при которых такие кладбища кораблей больше не будут появляться. "Затопить корабль - это не утилизация. Поэтому необходимо, чтобы собственникам судов было невыгодно их затапливать", - сказала вице-премьер. Для этого в Госдуму ранее внесли сразу три законопроекта. "Защитой от недобросовестных судовладельцев станет и система штрафов. Так, за преднамеренное затопление корабля предусматривается штраф до 20 миллионов рублей", - отметила Виктория Абрамченко.

На "генеральную экологическую уборку" по всей стране правительство предусмотрело до 2024 года 20 миллиардов рублей, из них больше миллиарда - на подъем и утилизацию затонувших судов.

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