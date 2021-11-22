На Курилах силы ПВО уничтожили "вражеские" летательные аппараты

Военные провели на Курилах учения, в ходе которых обнаружили, классифицировали и "уничтожили" воздушные цели.

По сценарию, дежурные силы ПВО получили информацию о том, что воздушные границы страны нарушили летательные аппараты противника. Расчеты зенитно-ракетной системы С-300В4 обнаружили, опознали и сопроводили воздушные цели, имитировавшие авианалет.

Затем зенитно-ракетные системы произвели по целям электронные пуски зенитными ракетами и "уничтожили" "вражескую" авиацию.

Как поясняет пресс-служба Восточного военного округа, система C-300В4 является одним из самых мощных комплексов ПВО в стране. Она впервые прибыла на Дальний Восток в 2020 году. Личный состав прошел обучение в Оренбурге.