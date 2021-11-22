Стало известно, в каких регионах получают самые высокие зарплаты

Самые высокие зарплаты получают жители Чукотского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономного округов, Магаданской области и Москвы. Такие данные прозвучали в ежегодном рейтинге, составленном РИА Новости на основе данных Росстата.

При формировании списка учитывалась доля работников в регионе, которые ежемесячно зарабатывают больше 100 тысяч рублей, а также число низкооплачиваемых сотрудников с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц. Всего по стране зарплату в 100 тысяч в месяц и выше получают лишь 8,8 процента людей.

В регионах-лидерах этот процент значительно выше. Так на Чукотке это 46,2 процента работающих жителей. В Ямало-Ненецком АО - 40,5 процента, на Колыме - 32,1, в Ненецком АО - 30,8, а в Москве - 29,8 процента.

Вышел, чем в среднем по стране, доля сотрудников с высокой зарплатой на Камчатке (23,2 процента), в Югре (22,4), Якутии (20,9), Мурманской области (16,3), Санкт-Петербурге (15,2), Красноярском крае (10,7), Республике Коми (10,6), Амурской области (9,9), Московской области (9,8) и Хабаровском крае (9,7).

Меньше всего людей зарабатывающих от 100 тысяч и выше живет во Владимирской и Волгоградской областях (по два процента работников), Чувашской Республике и Пензенской области (по 1,9 процента), Костромской области и Северной Осетии (по 1,8 процента), Курганской области (1,7 процента), Республике Адыгея и Брянской области (по 1,6 процента), Псковской и Кировской областях, Алтайском крае, республиках Марий Эл и Карачаево-Черкесской (по 1,5 процента), Тамбовской и Орловской областях, Кабардино-Балкарской Республике (по 1,4 процента), Ивановской области, республиках Ингушетия, Дагестан и Чеченской (по 1,3 процента), республиках Мордовия и Калмыкия (по 1,2 процента).

В этих регионах также выше, чем в других российских регионах, доля сотрудников, которым платят от 15 тысяч и ниже. Если в среднем по стране это 10 процентов работающих жителей, то в этих регионах - от 15 процентов и выше. В 10 регионах доля таких людей больше 20 процентов. В пятерке антилидеров - Чечня и Дагестан (по 27,5 процента), Северная Осетия (27,4 процента), Кабардино-Балкария (26,6 процента) и Карачаево-Черкесия (25,6 процента).

Средняя зарплата Россиян, согласно подсчетом авторов рейтинга, составила от 22 до 54 тысячи рублей в месяц.