В ДФО открылась первая эколиния по переработке пенопласта

Единственное на Дальнем Востоке предприятие по переработке пенопласта открылось в Хабаровском крае. Новая эколиния позволит решить вопрос утилизации самого легкого, но далеко небезопасного с точки зрения загрязнения окружающей среды полимера и превратить его в полистироловые слитки, полезные в различных отраслях, в том числе в производстве теплоизоляционных стройматериалов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на предприятии установлено современное оборудование японского производства. Его выбрали благодаря большому опыту Японии в переработке вторичного сырья. Мощность редуктора позволяет за несколько минут превратить кубометр пенопласта в качественный полистироловый слиток весом до пяти килограммов.

- С открытием этого предприятия начинается новая страница японско-российского сотрудничества - в сфере переработки отходов. Экология становится одним из самых перспективных направлений совместной работы, - отметила присутвовавшая во время торжественного запуска эколинии генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Кейко Фурута.

В следующем году на предприятии планируют запустить еще одну линию переработки. Там будут производить гранулы из вторичных пластиков, которые также широко применяются в строительстве.