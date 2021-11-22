В Якутии кассир банка проиграла похищенные 27 млн в виртуальном казино

Полиция города Мирный возбудила уголовное дело против сотрудницы банка, в котором обнаружилась недостача 27 миллионов рублей. Старшего кассира финансовой организации подозревают в присвоении или растрате, сообщает сайт "МВД-медиа".

В правоохранительные органы о выявленной в ходе ревизии растрате заявил представитель финучреждения. Специалистам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД удалось установить, что 34-летняя кассир банка за 2020-2021 годы похитила вверенные ей деньги, перевела их на свой счет в другом банке и проиграла в виртуальном казино. Пытаясь скрыть преступление, сотрудница вносила ложные сведения в компьютерную программу и документы ревизий.

По словам подозреваемой, она готова возместить ущерб.