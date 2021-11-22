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22.11.2021 15:39
Рубрика: Происшествия

В Якутии кассир банка проиграла похищенные 27 млн в виртуальном казино

Текст: Дмитрий Машуков

Полиция города Мирный возбудила уголовное дело против сотрудницы банка, в котором обнаружилась недостача 27 миллионов рублей. Старшего кассира финансовой организации подозревают в присвоении или растрате, сообщает сайт "МВД-медиа".

В Сыктывкаре бывшая сотрудница банка похитила более 21 миллиона рублей

В правоохранительные органы о выявленной в ходе ревизии растрате заявил представитель финучреждения. Специалистам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД удалось установить, что 34-летняя кассир банка за 2020-2021 годы похитила вверенные ей деньги, перевела их на свой счет в другом банке и проиграла в виртуальном казино. Пытаясь скрыть преступление, сотрудница вносила ложные сведения в компьютерную программу и документы ревизий.

По словам подозреваемой, она готова возместить ущерб.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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