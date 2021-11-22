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22.11.2021 05:27
Рубрика: Культура

Валерий Гергиев представил во Владивостоке оперу "Хованщина"

Текст: Анна Бондаренко

На Приморский сцене Мариинского театра состоялась премьера грандиозной оперы Модеста Мусоргского "Хованщина" в постановке Леонида Баратова. Первые два спектакля прошли под управлением выдающегося дирижера современности, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Еще три спектакля в нынешнем театральном сезоне состоятся в декабре.

Главные партии в премьерных показах "Хованщины" на Приморской сцене исполнили солисты Мариинского театра из Санкт-Петербурга Юлия Маточкина, Екатерина Сергеева, Владимир Ванеев, Михаил Петренко, Евгений Акимов, Олег Видеман, Владислав Сулимский и Андрей Зорин.

Хор был полностью приморский, и, как отметил, представляя великую оперу Валерий Гергиев, показал себя очень достойно. По его мнению, пяти намеченных к показу спектаклей будет достаточно, чтобы приморские артисты полностью овладели материалом.

Фото: Сергей Гавриленко
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- Я бы хотел, чтобы это спектакль жил на приморской сцене, - признался маэстро, добавив, что "Хованщина" уже много лет украшает репертуар Мариинки. Эта постановка, созданная на основе декораций и костюмов 1952-го, была создана в 1989 году. Главное отличие состоит в музыкальной редакции, новый спектакль, к примеру, идет почти на час дольше.

По словам Гергиева, в целом перед коллективом Мариинского театра стоят масштабные задачи.

- Выдающийся оперный и балетный репертуар будет приходить сюда и активно входить в жизнь приморского зрителя. В частности, такие новые постановки, такие как "Руслан и Людмила", "Борис Годунов", "Мазепа" Чайковского, чуть позже, возможно, "Орлеанская дева", - пообещал он.

Во время своего приезда во Владивосток Гергиев побывал на стройплощадке культурно-образовательного комплекса, строительство которого идет по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие". В этом центре, помимо филиалов крупнейших музеев страны разместится еще одна сцена Мариинского театра. Открытие ожидается в конце 2023 года.

Валерий Гергиев рассказал, что новый театр будет оснащен намного современнее нынешнего. Хотя Приморская Мариинка тоже очень молода и отлично оснащена - она открыла свои двери в октябре 2013 года в статусе Приморского театра оперы и балета.

- В новом театре у балета и оперы будут огромные возможности. Зал рассчитан на 1300 мест, ведь пройдет время и к нам с вами вернется китайский, японский и корейский турист. Несколько лет назад мы давали здесь концерт, и больше половины зала были азиатские туристы. С одной стороны нас радует такой интерес, но с другой - во Владивостоке живет больше 600 тысяч человек. Так что мы находимся в начале пути, который сделает Владивосток крупным центром оперных и балетных традиций, - резюмировал маэстро Гергиев.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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