Оренбуржец спас ребенка, выпавшего из рук пьяной матери

Житель Оренбурга спас двухмесячного ребенка от пьяной матери: мужчина успел поймать младенца, выпавшего из рук горе-родительницы.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, 41-летний горожанин возвращался домой и услышал в подъезде детский плач. Спустившись этажом ниже, он увидел в тамбуре женщину с грудным ребенком. Та находилась в состоянии сильного опьянения и держала за ногу висевшего вниз головой малыша. Мужчина успел поймать младенца. После этого он с женой забрал спасенного ребенка домой и вызвал полицию.

Пьяная 40-летняя мать пришла за сыном лишь спустя 10 часов. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

В полиции выразили благодарность мужчине за решительность и неравнодушие.