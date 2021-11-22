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22.11.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

Оренбуржец спас ребенка, выпавшего из рук пьяной матери

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Житель Оренбурга спас двухмесячного ребенка от пьяной матери: мужчина успел поймать младенца, выпавшего из рук горе-родительницы.

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Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, 41-летний горожанин возвращался домой и услышал в подъезде детский плач. Спустившись этажом ниже, он увидел в тамбуре женщину с грудным ребенком. Та находилась в состоянии сильного опьянения и держала за ногу висевшего вниз головой малыша. Мужчина успел поймать младенца. После этого он с женой забрал спасенного ребенка домой и вызвал полицию.

Пьяная 40-летняя мать пришла за сыном лишь спустя 10 часов. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

В полиции выразили благодарность мужчине за решительность и неравнодушие.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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