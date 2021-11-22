Татарстан первым в стране ввел QR-коды на общественном транспорте

С 22 ноября в Татарстане заработала система QR-пропусков на общественном городском и межмуниципальном транспорте. Возможно, этот день войдет в постковидную историю России. Республика стала первым регионом в стране, где власти пошли на такой шаг в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Корреспонденты "РГ" проехались по Казани на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро, чтобы понять, как это работает в жизни.

К новой системе татарстанцев начали морально готовить еще пару недель назад, 6 ноября. Тогда президент РТ Рустам Минниханов был вынужден констатировать, что в республике низкий уровень вакцинации наблюдается среди граждан старше 60 лет. А доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигла 85 процентов. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - заявил глава Татарстана.

Жителям республики объяснили, что новые правила распространяются на граждан старше 18 лет. Существует три вида пропусков: QR-коды о прививке, перенесенном коронавирусе либо документ о медицинском отводе от вакцинации. У 27 тысяч непривитых казанцев старше 60 лет временно заблокировали транспортные карты.

И вот в понедельник 22 ноября наступил час X. В Казани многие его ожидали с тревогой, примерно так же, как когда-то смену маршрутной схемы города. Но коллапса не произошло, город не застыл в пробках, а к общественному транспорту не выстроились очереди. Утром я отправился на ближайшую к дому станцию метро "Аметьево", чтобы привычным маршрутом добраться до центра Казани. В подземке было малолюдно. У турникета меня встретила пара контролеров. Один из них отсканировал с помощью смартфона цифровую версию (можно предъявить и бумажную) сертификата с экрана телефона. Процедура заняла секунд десять. Специальное приложение определяет владельца кода. В принципе, чтобы удостовериться, что он ваш, а не чужой, контролер может спросить ваши имя и фамилию или год рождения. Но у меня ничего уточнять не стали.

По словам сотрудницы метрополитена, даже в час пик здесь все было спокойно, без очередей и ругани. Что, впрочем, и не удивительно. Горожане прекрасно знают, на каждой станции метро дежурят сотрудники полиции. Так что даже ярым противникам QR-кодов и в голову не придет отправиться в подземку, чтобы качать права. А вот пассажиров в метро явно поубавилось. К слову, МУП "Метроэлектротранс" еще загодя объявил об открытии вакансии контролера QR-кодов с зарплатой в 20 тысяч рублей. Но предприятие не успело набрать необходимое количество сотрудников. Так что пока приходится справляться силами нынешнего штата. Что касается технического оснащения, то, по решению правительства Татарстана, транспортные предприятия получили во временное пользование все необходимое оборудование для проверки QR-кодов. Это смартфоны, специальные приложения, симки с трафиком на 10 гигабайт и пауэрбанки для подзарядки.

На помощь кондукторам приходят специальные патрули, сформированные из добровольцев транспортных предприятий. Опознать их можно по жилетам

Добравшись до центра, я решил воспользоваться троллейбусом. Салон был полупустой. Здесь кондуктор не проявил особой бдительности и проверил мой QR-код на глаз, без технических средств. В автобусе все, как и положено, отсканировали смартфоном. А вот нашему фотокорреспонденту повезло меньше. Он сел в автобус в час пик. Салон был битком. У некоторых пассажиров сдавали нервишки, но кондуктор на конфликт не шел, проверял QR-код "обилечивал" пассажиров.

По словам председателя Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) РТ Сергея Темлякова, в первый день в целом все прошло спокойно. У 99 процентов пассажиров были QR-коды. Хотя и без конфликтов не обошлось. Один из автобусов маршрута №89 остановился на полпути. Водитель отказался везти пассажиров из-за нападок на кондуктора.

Полчаса пришлось простоять трамваям №1 и №6 из-за пассажиров, отказывавшихся показывать QR-код и покидать салон.

Всего за вчерашнее утро из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек, не имевших нужных сертификатов.

На помощь кондукторам приходят специальные патрули, сформированные из добровольцев транспортных предприятий и сотрудников транспортного комитета Казани. Такие группы дежурят на 65 остановках города. Опознать их можно по специальным жилетам.

Для того чтобы ускорить проверку, они могут отсканировать QR-код у человека, пока он ждет автобус на остановке. А когда пассажир заходит в салон, то кондуктора предупреждают, что у него с пропуском все в порядке.

Конечно, возникает вопрос, а есть ли лазейки в новой системе? Насколько ответственно относятся к проверке кондукторы?

Как пояснил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) РТ Сергей Темляков, если кондуктор схалтурит и позволит ехать пассажиру без QR-кода, то "зайца" могут обнаружить уже сотрудники полиции или Роспотребнадзора. В таком случае пассажиру грозит штраф 30 тысяч рублей, а перевозчику 500 тысяч рублей. Если же таких нарушителей в салоне будет несколько, понятно, что сумма может возрасти до 1-2 миллионов.

Так что в интересах транспортных предприятий очень бдительно проверять пассажиров.

Разумеется, все упирается в кадры. Сейчас автотранспортные предприятия испытывают нехватку кондукторов, а на ныне работающих в связи с новой системой возрастет нагрузка. Нуждаются перевозчики и в более совершенных приложениях для сканирования QR‑кодов.

Здесь вся надежда на минцифры РТ. В любом случае первое время, пока система работает в режиме отладки, проблемы неизбежны.

А как у них

С 22 ноября сразу в трех европейских странах начался "локдаун". В Австрии он коснется всех, в том числе переболевших и вакцинированных от коронавируса. А вот в Чехии и Словакии ограничения распространяются лишь на тех, кто не прошел вакцинацию и не болел COVID-19. Им будет запрещено посещать магазины, кроме тех, в которых торгуют товарами первой необходимости, а также аптек, заведения общепита, учреждения культуры, участвовать в массовых мероприятиях. И если в Словакии данная мера действует до середины декабря, то в Чехии ее решили ввести до февраля следующего года. Ничего удивительного, что накануне граждане страны выстроились в многочасовые очереди перед пунктами вакцинации. По данным Чешского ТВ, только в воскресенье прививку сделали 10 200 жителей. Одновременно стало известно, что учеников школ и вузов будут еженедельно тестировать на коронавирус.

Подготовила Ариадна Рокоссовская