У спасателей прибавилось работы - рыбаки вышли на лед

Зафиксирован первый случай спасения провалившихся под лед рыбаков. Он произошел в Татарстане. К счастью, обоих любителей подледного лова спасли.

К слову, лед на реках и озерах - вовсе не гарантия того, что у сотрудников МЧС будет меньше работы. Скорее наоборот. Поэтому вчера на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре речь, помимо прочего, шла как раз о происшествиях на воде. Прошлогодние примеры не потребовались. Увы, подоспели свежие. На реке Мёша у села Рождествено в Татарстане два рыбака чуть не утонули примерно в 700 метрах от берега. К счастью, спасатели появились вовремя. Быстроходное судно на воздушной подушке "Хивус-10" временного спасательного поста смогло подъехать вплотную к терпящим бедствие. Потом спасатель в гидрокостюме с помощью надувного трапа вытянул на лед обоих.

Спасатели постоянно проводят на замерзших водоемах профилактическую работу с населением, но люди все равно гибнут. Например, в Хакасии в дренажных каналах бьют ключи, поэтому толщина льда не везде одинакова. В качестве профилактических мер местные водолазы продемонстрировали собравшимся местным, как легко можно провалиться на таком льду.

В Оренбуржье старший госинспектор ГИМС Юрий Коханенко отметил, что далеко не все люди прислушиваются и следуют рекомендациям, но разъяснительная работа с населением - едва ли ни единственный способ сократить количество происшествий у воды. Ведь запретить выход на лед людям невозможно.

"Мы проверили толщину льда на реке Урал - она составляет не больше двух сантиметров", - бьет тревогу Коханенко.

На реке Мёша два рыбака чуть не утонули в 700 метрах от берега. Спасатели успели вовремя

А на Камчатке во время профилактического рейда особое внимание обратили на играющую на замерзшем озере детвору, которая с помощью палок и ударов ног проверяла лед на прочность. И так повсеместно.

Между тем

МЧС России в качестве гражданского ответчика подало жалобу на приговор суда по делу пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, признанных на днях виновными в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Кроме того, чрезвычайное ведомство обжаловало частное определение суда, вынесенное в адрес руководства МЧС. В нем говорится, что спасателей и пожарных плохо обучают. Кроме того, суд счел, что среди пожарных и инспекторов Госпожнадзора нет взаимодействия.