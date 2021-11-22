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22.11.2021 02:48
Рубрика: Общество

В Башкирии непривитых сотрудников отстранят без выплаты зарплаты

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
В Башкирии с 18 декабря работодатели начнут отстранять от работы сотрудников, не привитых от ковида, а также не имеющих медотвода или справок о том, что они переболели за последние полгода.

Такое требование содержит постановление главного государственного санитарного врача РБ Анны Казак об обязательной вакцинации, принятое в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике. На долю работающего населения приходится 50% зарегистрированных случаев ковида, пенсионеров - до 22%, неработающего населения трудоспособного возраста - до 10%.

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18 декабря - крайний срок, когда 80 процентов сотрудников в организациях обязаны привиться уже вторым компонентом вакцины. Первый компонент вакцины они должны были вколоть до 18 ноября. 20 процентов коллектива могут составлять работники с медотводом, а также те, кто проходит обучение, находится в декретном отпуске или в командировке. Требование касается работников медицинских организаций, сферы образования, соцобслуживания, транспорта, вахтовиков, сотрудников правоохранительных и надзорных органов, работающих в пунктах пропуска через границу страны в аэропорту Уфы, военнослужащих, представителей сферы торговли и услуг, банков, почты. С 11 ноября к этому списку прибавились занятые в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и переработки продукции. Для них установлены иные сроки: первый компонент - до 30 ноября, второй - до 30 декабря.

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