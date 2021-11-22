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22.11.2021 17:16
Рубрика: Общество

В Пензе начали осваивать крыши высотных домов

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Крыша перестает быть привычным объектом инженерной инфраструктуры и превращается в доступное общественное пространство. Впервые в Пензе такое конструктивное решение начали претворять в жизнь. Строительный холдинг "Термодом" возводит жилой комплекс, где крыши оборудуют как доступные площадки для отдыха жильцов.
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом" Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"

В хорошую погоду приятно выйти на крышу собственного дома, чтобы подышать свежим воздухом и сменить картинку за окном. Еще недавно такое удовольствие было недоступно жителям небольших провинциальных городов, но сегодня жилые проекты с эксплуатируемой кровлей становятся популярными и в российской глубинке, которая всегда отличалась консервативными архитектурными решениями.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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- Жилой комплекс имеет необычный архитектурный силуэт. Пять 17-этажных башен и четыре шестиэтажных соединяются между собой через сквозной седьмой этаж при этом шестой остается нежилым, - говорит заместитель начальника отдела капитального строительства холдинга "Термодом" Сергей Кузнецов. - На крышах шестого этажа спроектированы четыре площадки. Две детские - отдельно для малышей и подростков. Там установят лабиринты, горки, песочницы, пространственные сетки, качели-мешки и другие игровые элементы. Третья крыша - лаундж-зона с беседками и шезлонгами. В хорошую погоду можно будет загорать и принимать солнечные ванны, не выходя из дома. Четвертую оборудуют специально для активных занятий спортом на свежем воздухе. Здесь появятся стенки, брусья, кольца, мини-скалодром.

Для безопасности жителей все площадки имеют ограждение высотой 2,3 метра, что обеспечивает безопасность открытого пространства. Оно расположено над техническим этажом. Для эксплуатации кровли застройщик использует два слоя гидроизоляции и битумный праймер, которые укладываются на железобетонную монолитную плиту покрытия толщиной 200 мм. Над ними - бетонная подготовка, армированная сеткой, резиновая крошка и, наконец, специализированная система для эксплуатируемой кровли.

- Такие системы обычно применяются на кровлях современных многофункциональных комплексов, где крыша является эксплуатируемой зоной, подразумевающей постоянное движение автотранспорта. Она имеет высокую защиту гидроизоляционных материалов от механических повреждений и ультрафиолетового излучения. Мы решили использовать эту систему, потому что с ней крыша прослужит десятки лет даже при самом активном использовании", - пояснил заместитель начальника отдела капитального строительства холдинга "Термодом" Сергей Кузнецов.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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В российских городах свыше 70 процентов высотных зданий имеют плоскую кровлю, а значит, потенциально могут использоваться не только как защита от осадков и ветра. Однако переделать крышу старого здания вряд ли получится. Это очень трудоемкая и затратная задача. Необходимо получить согласие всех жильцов, если речь идет о жилом многоквартирном доме, провести специальную экспертизу, укрепить несущие конструкции, перекрытия, гидроизоляцию и сменить кровельный материал. Поэтому существующие крыши переоборудуются крайне редко. Идея эксплуатируемой кровли особенно актуальная для мегаполисов с плотной застройкой. В последнее время она стала развиваться и в регионах Поволжья. Эксплуатируемая кровля повышает привлекательность здания и повышает коммерческую привлекательность объекта. Как правило, полноценная инфраструктуры на крыше повышает востребованность жилья у потенциальных покупателей и арендаторов. С правовой точки зрения, абсолютно все жильцы дома могут пользоваться эксплуатируемой кровлей.

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