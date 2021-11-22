Жителям Дзержинска вынесли приговор за сожжение женщины заживо

Двое жителей Дзержинска получили срок за убийство, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору. В ходе совместного распития спиртных напитков они сожгли женщину заживо.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, 24 ноября 2020 года 36-летний мужчина и 35-летняя женщина, являвшиеся сожителями, употребляли спиртное в гаражном массиве промзоны Дзержинска вместе с 43-летней женщиной.

Из-за ревности своей подруги мужчина облил потерпевшую бензином из пятилитровой канистры, а его подельница подожгла женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась.

Сожители были задержаны в скором времени. В ходе допроса они пояснили, что погибшая женщина якобы неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило причиной расправы.

Предъявленное обвинение они признали частично. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, а женщину - к 14 годам. Приговор в законную силу пока не вступил.