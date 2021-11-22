Цены на гречку растут и в опте, и в рознице

По данным Росстата, средние цены на гречку в октябре этого года составили 106,84 рубля за кг. Столько в это время года, когда на заводы активно поступает новый урожай, она не стоила никогда за всю историю наблюдений ведомства (с 2000 года). Последнее небольшое снижение цен наблюдалось в августе-сентябре 2020 года, а потом они снова пошли вверх. Но пока это не исторический максимум. Самые высокие цены на крупу фиксировались в мае 2011 года - 112, 02 рубля за кг. Тогда продавались остатки гречки, произведенной из урожая 2010 года, когда в стране стояла небывалая засуха.
В Алтайском крае (крупнейший производитель гречихи) цены производителей на 20 ноября 2021 года складывались на уровне 48-50 тысячи рублей за тонну по сравнению с 34-36 тысячи рублей за тонну годом ранее, говорит замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Повышению цен способствовал, в первую очередь, рост затрат на их производство. Кроме того, в период уборки в Алтайском крае шли дожди, которые отразились на качестве. Аграрии сейчас стараются продать зерно повышенной влажности, отложив реализацию гречихи лучшего качества на перспективу, поясняет эксперт.
У производителей пищевой продукции серьезно выросли затраты на сырье, упаковку, электроэнергию, транспорт и многое другое, пояснили "РГ" в минсельхозе. Избежать взрывного роста цен на гречку помогло расширение посевных площадей под гречихой в 2021 году более чем на 12%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи - на 66 тысяч тонн выше, чем на ту же дату 2020 года. По прогнозу минсельхоза, новый урожай позволит обеспечить полную загрузку предприятий переработки. Таким образом, ведомство ожидает сохранения стабильной ситуации на рынке.