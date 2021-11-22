Цены на гречку растут и в опте, и в рознице

Несмотря на высокий урожай гречихи в этом году, розничные цены на крупу продолжат расти - у бизнеса увеличиваются затраты на производство. Кроме того, аграрии пытаются сейчас придержать хорошую крупу, а распродать гречку повышенной влажности.

Выше цены на гречку были разве что после страшной засухи в 2010 году. Фото: Сергей Михеев

По данным Росстата, средние цены на гречку в октябре этого года составили 106,84 рубля за кг. Столько в это время года, когда на заводы активно поступает новый урожай, она не стоила никогда за всю историю наблюдений ведомства (с 2000 года). Последнее небольшое снижение цен наблюдалось в августе-сентябре 2020 года, а потом они снова пошли вверх. Но пока это не исторический максимум. Самые высокие цены на крупу фиксировались в мае 2011 года - 112, 02 рубля за кг. Тогда продавались остатки гречки, произведенной из урожая 2010 года, когда в стране стояла небывалая засуха.

В Алтайском крае (крупнейший производитель гречихи) цены производителей на 20 ноября 2021 года складывались на уровне 48-50 тысячи рублей за тонну по сравнению с 34-36 тысячи рублей за тонну годом ранее, говорит замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Повышению цен способствовал, в первую очередь, рост затрат на их производство. Кроме того, в период уборки в Алтайском крае шли дожди, которые отразились на качестве. Аграрии сейчас стараются продать зерно повышенной влажности, отложив реализацию гречихи лучшего качества на перспективу, поясняет эксперт.

Гречка могла бы стоить еще дороже, если бы не увеличение посевных площадей на 12% в этом году

У производителей пищевой продукции серьезно выросли затраты на сырье, упаковку, электроэнергию, транспорт и многое другое, пояснили "РГ" в минсельхозе. Избежать взрывного роста цен на гречку помогло расширение посевных площадей под гречихой в 2021 году более чем на 12%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на 17 ноября собрано 1,037 млн тонн гречихи - на 66 тысяч тонн выше, чем на ту же дату 2020 года. По прогнозу минсельхоза, новый урожай позволит обеспечить полную загрузку предприятий переработки. Таким образом, ведомство ожидает сохранения стабильной ситуации на рынке.