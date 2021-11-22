Нацпроект помог новосибирским компаниям увеличить выпуск печей и котлов

Новосибирская область богата опытом и традициями производства печного оборудования. Несколько крупных компаний региона, работающих на этом рынке, уже присоединились к национальному проекту "Производительность труда", а значит, смогут устранить потери, увеличить объем выпуска продукции и повысить ее качество. Среди участников проекта два предприятия ГК "Теплодар" (ПКФ "Теплодар" и КО "Теплодар"), а также Новосибирская Металлообрабатывающая Компания ("НМК").

Стартовое совещание на ПКФ "Теплодар" состоялось в августе, пилотным потоком выбрано производство печей "Русь". Как поясняют в компании, в потоке имеются избыточные запасы, высока трудоемкость процесса. Кроме того, выбранный для оптимизации продукт имеет потенциал роста продаж. Представители производителя рассчитывают снизить время протекания процесса, увеличить выработку штук в смену и повысить качество выпускаемой продукции.

При этом производитель твердотопливных котлов КО "Теплодар" уже завершил активную фазу реализации нацпроекта. В качестве пилотного на предприятии выбрали участок лазерной резки для производства котлов "Куппер ПРО-22". Активная стадия проекта завершилась с хорошими результатами. В компании на 30% вырос объем производства заготовки, в 1,5 раза сократилась площадь склада, на 39% снизилось время протекания процесса, на 18% уменьшилось незавершенное производство, на четверть увеличилась выработка штук в смену.

Стартовое совещание в компании "НМК" состоялось в сентябре, с предприятием работают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, созданного на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Пилотным потоком на предприятии выбрано производство котла длительного горения линейки "Магнум". В прошлом году объем выпуска таких котлов составил более 2,8 тыс. единиц, при этом мощности позволяют производить 3,6 тыс.

По словам директора "НМК" Константина Титкова, среди задач, которые стоят перед компанией в национальном проекте, вовлечение сотрудников, сокращение издержек производства, касающихся как сырья, материалов, комплектующих, так и уменьшения складских запасов. В целом компания поставила перед собой важную задачу - увеличить объем выпуска продукции с 45 до 60 тыс. в год в течение двух лет.

Сейчас "НМК" готовится к подведению итогов и результатов проекта по прошествии трех месяцев.

Руководитель проекта РЦК АИР Юлия Тарасова отметила, что на предприятии уже проведена диагностика, выявлены узкие места и потери, а также разработан план мероприятий, на эталонном участке внедряется система 5С. Кроме того, внедрен производственный анализ, начинается внедрение стандартизированной работы. На предприятии прошли подготовку четыре внутренних инструктора бережливого производства.

В Новосибирской области участниками национального проекта "Производительность труда" уже стали 48 компаний, к 2024 году их число должно превысить 190.