С учетом темпов вакцинации увеличат заполняемость новосибирских залов

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить изменения в нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов в объектах культуры, физкультуры и спорта с 50 до 70 процентов. Но при условии сохранения высоких темпов вакцинации населения региона.

- На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации. С учетом хорошо идущей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться ими. Прошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов - с обязательным сохранением контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов, - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на минувшей неделе впервые за последние два месяца зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 0,6 процента. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной, как подчеркнул Андрей Травников, область вышла на хорошие темпы вакцинирования.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, в регионе сохраняются высокие темпы массовой вакцинации населения. Поставки вакцины в регион идут стабильно: всего поступило свыше 1,3 миллиона комплектов доз вакцины. Первым компонентом привиты 1,1 миллиона жителей, завершили курс вакцинации 906,2 тысячи человек.

С сегодняшнего дня в области началась вакцинация работников иностранных консульских учреждений, а также иностранных граждан, которые работают в регионе. Для этого открыты три пункта вакцинации: на базе поликлиник №№1, 16 и на базе Центральной городской больницы.