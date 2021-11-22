Столетний омич ревакцинировался от коронавируса

Столетний Иван Федорович Каргаполов прошел повторную вакцинацию от коронавируса. Ветеран Великой Отечественной сделал это, понимая серьезность ситуации.

- Хотя и не выхожу практически никуда, но к нам приходят родственники и знакомые. Вот недавно гости меня с юбилеем поздравляли. Как же без прививки в таком случае, - комментирует Иван Каргаполов. - Я слежу за новостями. И, как медработник, понимаю, что все очень серьезно. Надо защищаться.

Сотрудники Городской больницы № 2, в которой он работал долгие годы, вакцинировали коллегу на дому. А прежде оценили состояние здоровья ветерана. Все показатели оказались в пределах возрастных норм.

- Повторная вакцинация производилась препаратом "Спутник лайт". Ветеран чувствует себя хорошо, - сообщили "РГ" в региональном минздраве.