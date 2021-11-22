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22.11.2021 03:00

В Кемерове на закрытом полигоне ТКО ликвидированы все очаги тления

В Кемерове на территории недействующего полигона ТКО на улице Красноармейской ликвидированы все ранее выявленные очаги тления.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово

Напомним, полигон ТКО в районе пос. Предзаводской в 2009 году КУГИ Кемеровской области передал в аренду частной компании. В 2018 году организации было отказано в выдаче лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов.

В 2020 году по иску администрации города Центральный районный суд г. Кемерово обязал арендатора разработать проект рекультивации земельного участка и провести эти работы. Так как решение суда не исполнено, администрация города обеспечила тушение участков тления отходов.

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово № 16 от 09.08.2021 на территории полигона ТБО по адресу: г. Кемерово, Заводский район, ул. Красноармейская, 1б установлен режим "Повышенная готовность", в рамках которого организованы обследование полигона с помощью беспилотника, тушение выявленных с помощью тепловизионной съемки очагов тления, а также ежедневный контроль за состоянием полигона со стороны оперативных групп ГО и ЧС г. Кемерово.

По информации специалистов Управления по делам ГО и ЧС г. Кемерово, на сегодня ликвидированы все ранее обнаруженные очаги тления. В случае выявления новых точек будут приняты необходимые меры.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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