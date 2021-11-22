В Новосибирске открылся крупнейший италоязычный кинофестиваль RIFF

В Новосибирске и Москве открылся Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В центре культуры и отдыха "Победа" он проходит в восьмой раз.

Как сообщила программный директор центра по событийному кино Анна Огородникова, в этом году зрители увидят 14 фильмов-премьер, среди которых - победители мировых кинофестивалей, картины независимых режиссеров, документальные и короткометражные ленты. Новосибирцев ждут новые работы знаковых итальянских режиссеров и актеров - Пупи Авати, Джорджо Пазотти, Алессандро Гассманни, Валерии Бруни-Тедески, Микаэла Рамаццотти.

Фестиваль открылся фильмом "Из Италии на Восток" режиссера Антонио Пизу. Ранее картина была представлена в программах 50-ти итальянских и международных кинофестивалях, включая 77-й Венецианский кинофестиваль и New York International Film Awards, а все три главных героя получили премии Nastri d"Argento. В Новосибирске о своей работе рассказали авторы сценария, продюсеры Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути, которые стали прототипами героев роуд-муви. В 1989 году, спустя несколько недель после падения Берлинской стены, трое 23-летних друзей Паго, Райс и Биби отправились в путешествие по Восточной Европе. Оказавшись в Будапеште, они встретили румына, покинувшего родину из-за диктатуры Чаушеску. Так началось приключение итальянцев на Востоке, которое навсегда изменило их жизнь.

- Этот фильм о дружбе, отношениях между друзьями, солидарности, взрослении и личном росте. В итальянском кинематографе немного фильмов, которые бы рассказывали о режиме диктатуры. Мы попытались показать это глазами молодых свободных людей, постарались достоверно перенести на экран тот период жизни и даже включили в художественный фильм архивные съемки, которые мы делали во время нашего путешествия. Многие вещи того времени у нас также сохранились, - рассказали авторы на встрече со зрителями.

В основном конкурсе RIFF сразу несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Это мелодрама "Бесконечная весна" режиссера Элизы Аморузо, криминальная драма Антонио Капуано "Дыра в голове" и "Она говорит со мной" режиссера Пупи Авати: фильм снят по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби. В главной роли - Стефания Сандрелли, одна из ключевых актрис золотого века итальянского кино.

В программу фестиваля также вошли альманах лучшего короткого метра из Италии "Новые истории", несколько документальных фильмов, среди которых нашумевший "Мы - тысяча" Аниты Ривароли: в 2015 году тысяча музыкантов со всей Италии собралась вместе, чтобы сыграть Learn to Fly - хит Foo Fighters (американская рок-группа, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году). Ролик о том событии собрал более 57 миллионов просмотров.

В рамках фестиваля состоятся разговорные клубы, лекции, в том числе о творчестве Анны Маньяни - первой итальянской актрисы, получившей "Оскар".

RIFF проходит при поддержке посольства Италии в РФ, итальянского Института культуры, итальянского центра НГУ.