В Новосибирске вживили 3D-имплантат врачу из Киргизии

Сибирские хирурги поставили на ноги коллегу из Киргизии. Медики установили пациенту с остеомиелитом индивидуальный 3D-имплантат.

Врач-травматолог из Киргизии Мирлан Бакеев получил в детстве тяжелую травму. Впоследствии у него развился остеомиелит. Мужчина перенес девять операций на тазобедренном суставе, но продолжал испытывать сильнейшие боли. Врачу грозила полная обездвиженность.

- Стандартный эндопротез ему больше не подходил, поскольку у мужчины было асептическое расшатывание компонентов, большой дефект дна вертлужной впадины, - рассказали в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Как врач - травматолог, Мирлан Бакеев понимал, что выходом из ситуации может стать вживление индивидуального 3D-имплантата. Однако в Киргизии такие технологии протезирования пока не применяются. А на операцию в Германии или Южной Корее у мужчины не было средств. Но однажды в новостях Бакеев увидел сюжет об аддиктивных технологиях новосибирских травматологов и решил написать письмо врачам НИИТО, в котором рассказал о своей ситуации.

Медики откликнулись и пригласили коллегу на протезирование по индивидуальной методике.

- Предоперационная подготовка заняла две недели, включая производство имплантата на 3D-принтере, - сообщает НИИТО. - В производстве принимало участие около 15 специалистов, включая хирургов НИИТО Максима Ефименко, Тариэла Мамуладзе, Вячеслава Базлова.

Операция длилась почти четыре часа и прошла успешно. Мирлан Бакеев уже выписан домой и ходит с костылями с полноценной опорой на оперированную конечность. После реабилитации он сможет выйти на работу.