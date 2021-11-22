В Новосибирской области отравились более 20 клиентов суши-кафе

В Татарском районе Новосибирской области зафиксировано массовое отравление людей. Накануне местные жители, обратившиеся к медикам с характерными жалобами, приобретали продукты питания в одном из заведений японской кухни, сообщили в региональной прокуратуре.

Информация о массовом отравлении поступила в правоохранительное ведомство из территориального отдела Роспотребнадзора. По предварительным данным, в районную ЦРБ с подозрением на отравление обратились более двух десятков человек. При опросе пациентов было установлено, что все они накануне делали заказ в суши-кафе.

Межрайонный прокурор и специалисты Роспотребнадзора выехали на место для проведения проверки. В ведомстве намерены оценить соблюдение в заведении общепита норм санитарно-эпидемиологического законодательства.