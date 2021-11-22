В Новосибирской области перед Новым годом усилили охрану лесов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области усилило контроль над заготовкой деревьев для новогодних праздников. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для пресечения незаконных рубок хвойных молодняков.

- Специалисты министерства совместно с сотрудниками правоохранительных органов организовали ежедневное патрулирование лесов. В области действуют 26 мобильных групп, - рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

В предновогодний период также будут проводиться проверки законности приобретения гражданами и юридическими лицами деревьев хвойных пород.

Согласно законодательству, регулирующему лесные отношения, заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, которые используют леса для заготовки древесины на основании договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, при проведении рубок спелых и перестойных насаждений, рубок ухода за лесами, санитарных и других рубок. За незаконные рубки леса предусмотрены штрафы в соответствие со статьей 8.28 КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

О нарушениях лесного законодательства можно сообщить по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8 (383) 200-10-35.