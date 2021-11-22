На Ставрополье пожар охватил 300 квадратных метров мебельного цеха

Производственный цех по изготовлению мебели загорелся в Георгиевске утром в понедельник. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составила больше 300 квадратных метров.

- В 11.10 поступило сообщение о возгорании в мебельном цехе по адресу г. Георгиевск ул. Кленовая 7, предварительно площадь возгорания 304 квадратных метра. До прибытия пожарных подразделений люди покинули помещение, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным в результате возгорания никто не пострадал. Из-за чего начался пожар пока неизвестно, пожарные продолжают тушить огонь. В ликвидации горения участвуют больше 30 спасателей и 12 единиц техники.