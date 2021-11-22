На Ставрополье с начала года приехали больше миллиона туристов

В Ставропольском крае туристический поток с начала года превысил миллион человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В сообщении говорится, что этот показатель в два раза выше посещаемости края в прошлом году. При этом 880 человек побывали в городах региона Кавминвод. Средняя заполняемость санаториев составила 90 процентов - близкий к допандемийному уровню.

- Продолжается вакцинация сотрудников, работающих в туристической отрасли. На сегодняшний день достигнутый показатель превышает 80 процентов, - добавили в правительстве.

Также с января по октябрь в ходе эксперимента с курортным сбором удалось получить в бюджет Ставрополья 226 миллионов рублей.