Жительница Ставрополя подожгла автомобиль за задержанный долг

Полицейские в Ставрополе задержали 34-летнюю женщину, которая подожгла легковой автомобиль в одном из дворов города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому края, пока она проходит по уголовному делу как подозреваемая, но уже созналась в преступлении.

Факт поджога установила следственно-оперативная группа, приехавшая на место пожара. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила их выводы. Подозреваемую быстро нашли с помощью владельца машины.

- Установлено, что гражданка одолжила владельцу автомобиля денежную сумму, которую он обещал вернуть в течение двух часов, однако этого не сделал. Разозлившись на мужчину, злоумышленница подожгла его автомобиль, - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что ущерб от поджога составил порядка 180 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". По решению суда злоумышленницу заключили под стражу.