Эксперт назвала пять способов улучшения кредитной истории

По словам эксперта, бюро кредитных историй выдают банкам данные за последние десять лет с момента последних изменений. Но сами кредитные организации активнее всего изучают последние 2-3 года из финансовой жизни заемщика. Основная цель банков и МФО - проанализировать долговую нагрузку на потенциального плательщика. В частности, если уже сейчас на платежи по имеющимся кредитам и займам, приходится большая часть бюджета, то новый договор могут и не оформить.

Кредитная история, обращает внимание Ружанская, бывает трех видов: нейтральная, когда гражданин вообще не брал кредитов, позитивная (взял и расплатился в срок) и негативная (допустил просрочки или не расплатился). Естественно, что банки заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с добросовестными заемщиками и не связываться с теми, кто раньше имел проблемы с выплатами.

Но иногда, подчеркивает эксперт, кредитную историю гражданину портят по ошибке. Например, приписывают несуществующий долг. Чтобы удостовериться, что ничего такого не произошло, Наталья Ружанская советует время от времени запрашивать свою кредитную историю и сверять с имеющимися кредитами. Раз в полгода эти данные можно получить бесплатно.

Для этого нужно знать, в каком конкретно бюро кредитных историй хранится ваша. Для этого в Центральный каталог кредитных историй Банка России (ЦККИ) делается запрос. Ну а уже потом гражданин вправе направить запрос непосредственно в бюро через портал "Госуслуги". Если обнаружена ошибка, то необходимо сообщить об этом в бюро и в течение пяти суток данные должны быть исправлены.

Ну а если ошибки нет, а кредитная история все равно не впечатляет банки, Наталья Ружанская советует ее исправлять.

В частности, эксперт предлагает рефинансировать имеющиеся кредиты и в дальнейшем брать небольшие суммы, чтобы была возможность их своевременно гасить.

Если долг непомерен, то имеет смысл долг реструктуризировать.

Улучшить кредитную историю, по мнению Ружанской, должно помочь оформление кредитной карты с небольшим лимитом или покупка в кредит бытовой техники с минимальным ежемесячным платежом. Четвертый способ - открыть депозит и в течение года поддерживать на этом счете положительный остаток.

Также улучшает состояние кредитной истории аккуратное внесение платежей за ЖКХ.