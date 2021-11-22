Эксперт назвала пять способов улучшения кредитной истории

Новости

Лукашенко отказался вести диалог с оппозицией, действующей в интересах Запада 16:17
В центре Челябинска обнаружили источник радиации 16:00
В Махачкале четыре человека пострадали при взрыве газа в доме 15:58
Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой 15:58
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57
В Париже на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию 15:54
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита красной икры в стране 15:43
Курс евро впервые с 6 октября превысил 84 рубля 15:37
Банк России объяснил приостановку торгов облигациями "Роснано" 14:58
Песков дал пояснения по участию Путина в эксперименте с назальной вакциной 14:52
Можно ли ездить по Москве без бумажного СТС 14:49
Врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир 14:49
Ботфорты, экомех и оверсайз: Что носят осенью в разных регионах России 14:43
Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году 14:42
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи 14:37
Песков: Официально внесение прививок от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается 14:27
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 14:23
В Коми анализы на антитела сделают бесплатными 14:13
Мединский объявил конкурс молодых художников "Образ Петра" 14:12
Песков заявил о преждевременности оценки проекта о национальности преступников 14:12
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации 14:10
Польша депортирует около 200 мигрантов 14:05
Глава Крыма уволил обвиняемую в получении взятки министра культуры 14:05
Индекс Мосбиржи впервые с лета упал ниже 3900 пунктов 14:03
Российские инспекторы проверят военные объекты в Латвии и Финляндии 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24 ноября в "РГ" эксперты обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
22.11.2021 16:17
Рубрика: Экономика

Эксперт назвала пять способов улучшения кредитной истории

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Состояние кредитной истории способно существенно повлиять на качество жизни человека. В зависимости от информации, которую банк получает из бюро кредитных историй, может варьироваться процентная ставка или условия выдачи средств. Об этом сообщает БНК со ссылкой на доцента кафедры экономики и управления Академии госслужбы Коми Наталью Ружанскую.

По словам эксперта, бюро кредитных историй выдают банкам данные за последние десять лет с момента последних изменений. Но сами кредитные организации активнее всего изучают последние 2-3 года из финансовой жизни заемщика. Основная цель банков и МФО - проанализировать долговую нагрузку на потенциального плательщика. В частности, если уже сейчас на платежи по имеющимся кредитам и займам, приходится большая часть бюджета, то новый договор могут и не оформить.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Госдуме предложили снова снизить ставки по микрозаймам

Кредитная история, обращает внимание Ружанская, бывает трех видов: нейтральная, когда гражданин вообще не брал кредитов, позитивная (взял и расплатился в срок) и негативная (допустил просрочки или не расплатился). Естественно, что банки заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с добросовестными заемщиками и не связываться с теми, кто раньше имел проблемы с выплатами.

Но иногда, подчеркивает эксперт, кредитную историю гражданину портят по ошибке. Например, приписывают несуществующий долг. Чтобы удостовериться, что ничего такого не произошло, Наталья Ружанская советует время от времени запрашивать свою кредитную историю и сверять с имеющимися кредитами. Раз в полгода эти данные можно получить бесплатно.

Для этого нужно знать, в каком конкретно бюро кредитных историй хранится ваша. Для этого в Центральный каталог кредитных историй Банка России (ЦККИ) делается запрос. Ну а уже потом гражданин вправе направить запрос непосредственно в бюро через портал "Госуслуги". Если обнаружена ошибка, то необходимо сообщить об этом в бюро и в течение пяти суток данные должны быть исправлены.

Ну а если ошибки нет, а кредитная история все равно не впечатляет банки, Наталья Ружанская советует ее исправлять.

В частности, эксперт предлагает рефинансировать имеющиеся кредиты и в дальнейшем брать небольшие суммы, чтобы была возможность их своевременно гасить.

Количество потребкредитов, выданных россиянам до 25 лет, увеличилось на 14,1%

Если долг непомерен, то имеет смысл долг реструктуризировать.

Улучшить кредитную историю, по мнению Ружанской, должно помочь оформление кредитной карты с небольшим лимитом или покупка в кредит бытовой техники с минимальным ежемесячным платежом. Четвертый способ - открыть депозит и в течение года поддерживать на этом счете положительный остаток.

Также улучшает состояние кредитной истории аккуратное внесение платежей за ЖКХ.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации
Мишустин: Единовременную выплату пенсионных средств можно оформить удаленно
Клишас: Проект об упоминании национальности преступников нужно обсудить
ФНС собирается отказаться от декларации 3-НДФЛ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег