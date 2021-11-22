Мединский: Обретение Россией статуса империи стало результатом ее многовековой истории

Обретение Россией статуса империи стало результатом ее многовековой истории, заявил в своей лекции к 300-летию Российской империи помощник президента России Владимир Мединский, открывая просветительский марафон в сфере культуры "Искусство ПоЗнания".

"300 лет назад правительствующий Сенат в Петербурге формально провозгласил государя Московского Петра Алексеевича императором. Этот титул, по сути, означал только форму, потому что суть ее, на самом деле, оставалось старой. - сказал Владимир Мединский. - Россия на протяжении веков формировалась как полиэтническое многоконфессиональное государство с разнообразной культурой и сильной центральной властью. Приобретение формального статуса империи, можно сказать, было подготовлено всем многовековым путем развития нашего Отечества".

О многонациональной элите

Он подчеркнул, что с самого начала своего существования Русь была государством с многонациональной элитой, куда входили и скандинавы, и славяне, и финно-угры. Русское государство, как и Римская империя, формировалось вокруг двух важнейших путей того времени. Первый - знаменитый путь "из варяг в греки", из Балтики в Черное море и Византию, второй - из Балтики через Волгу на Каспий, в Персию и Среднюю Азию. Эти пути и стали основой формирования древнерусского государства, которому со временем понадобилось общее мировоззрение.

"Оформлением этой общей идеологии стало принятие христианства, - подчеркнул помощник президента. - Таким образом, от Ладоги до Киева, Крыма и берегов Черного моря образовалось огромное государство, сохранявшее единство вплоть до середины XII века".

По словам Мединского, даже в период раздробленности древнерусские княжества объединялись единой династией и общей культурой. "Это свидетельствует об уникальном историческом опыте мирного и эффективного общежития, который был у наших предков", - убежден Владимир Мединский.

О "покорении Казани"

Размышляя о так называемом "покорении Казани" Иваном Грозным, он отметил, что за сто лет до этого события Москва уже была центром притяжения казанской знати. Более того, к Москве апеллировали целые народы, населявшие Казанское ханство и хотевшие перейти под покровительство Москвы, в частности, чуваши и марийцы.

"В самом Казанском походе участвовало огромное количество этнических татар. Более того, было целое войско казанской аристократии под предводительством Хосров-бека, который представлял, как бы сейчас сказали, казанское "правительство в изгнании". Было покорение Грозным Казани, которое он воспринимал как подавление мятежа. С точки зрения того времени никакого этнического конфликта не было, ни о каком покорении русскими татар даже речи не шло. Речь шла о внеэтическом противостоянии элитных групп и формировании более эффективных форм общежития в рамках одного государства, - считает Мединский.

Он так же обратил внимание слушателей на то, что подчинение казанского хана Москве не повлекло ни свойственного тому жестокому времени истребления местных жителей, ни навязывания московских порядков. Наоборот, обычаи были сохранены, а местные элиты интегрированы. Поэтому во времена Смуты, когда страна практически развалилась, башкиры, татары и другие народы Поволжья не только не объявляли о восстановлении своей независимости, а напротив, активно поддержали Москву в противостоянии с интервентами.

О разделе Речи Посполитой

Владимир Мединский остановился на еще одном трудном вопросе истории. Это раздел Речи Посполитой в XVIII в.

"Ситуация там была непростая. По сути, Россия делала все, чтобы сохранить польское государство как независимое, потому что России это было выгодно. Россия играла на противоречиях внутри польской элиты, нам был удобен и выгоден "младший партнер" и союзник. Раздел Польши был инициативой германских государств, которой Екатерина II сопротивлялась так долго, как могла, - уверен он. - Лишь когда возникла стопроцентная перспектива, что вся Польша, включая древнерусские земли, просто перейдет Пруссии и Австрии, под таким нажимом Россия была вынуждена в этом поучаствовать. При этом Екатерина очень гордилась, что ни одной пяди исконно польских земель мы себе не взяли, а взяли под свое покровительство и защиту православное население старинных русских княжеств на нынешней территории Украины и Беларуси".

По мнению Мединского, российскую империю от европейской колонизации разительно отличало отсутствие земельных захватов, голода, эпидемий и вымирания коренного населения.

"Россия никогда не рассматривала себя как "государство русских", владычествующих над нерусскими. Напротив, на новые территории, как правило, вообще не распространялось или распространялось в совершенно ином формате крепостное право: русские крестьяне даже оказывались в худшем положении в сравнении с польскими, прибалтийскими, финскими и другими. Поиск имперского баланса опирался на интеграцию местных элит, предоставления им новых горизонтов и возможностей. Так повелось на Руси изначально.

Справка "РГ"

Просветительский марафон в сфере культуры "Искусство ПоЗнания" - новое пространство для дискуссий, посвященных самым важным темам культурной и исторической повестки. Российское общество "Знание" и Российское военно-историческое общество на площадке Музея современного искусства Эрарта обсуждают с лидерами культуры ее тренды и повторяющиеся циклы в развитии, разницу культурных кодов городов и сообществ, соотношение "вечного" и "преходящего", сохранения истории и исторической памяти. Марафон проходит при поддержке Санкт-Петербургского международного культурного форума и Лектория "Достоевский".