В Арктике открылась вакансия наблюдателя за погодой за 200 тысяч рублей

Северное управление гидрометеослужбы открыло несколько вакансий на полярных метеостанциях в Арктической зоне России.

- Предложение для романтиков, - сообщили в ведомстве. - Пол, возраст, семейное положение значения не имеют. Будем рады семейным парам.

"Потолок" зарплаты полярников - до 200 000 рублей в месяц. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Северного УГМС, такой заработок получается обычно при совмещении должностей. Но в управлении также подчеркивают, что все работники высокоширотных метеостанций находятся на полном государственном обеспечении.

Отметим также, что во время работы в Арктике многие из полярников сдают квартиры по месту постоянной регистрации и получают дополнительный доход.

Сейчас на станциях в Арктике требуется метеоролог для наблюдения за погодой, техник-метеоролог. Также нужны специалисты по наблюдению за процессами в свободной атмосфере - аэролог и техник аэролог. На одну из станций нужен начальник, а еще открыта вакансия механика.