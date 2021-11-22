В Петербурге отмечают 80-летие ледовой Дороги жизни

22 ноября 1941 года на Ладожском озере начала действовать Военно-автомобильная дорога № 101, впоследствии названная ледовой Дорогой жизни. 80-летию Дороги жизни, по которой эвакуировали почти 1 миллион 400 тысяч ленинградцев и доставили более 2 миллионов 300 тысяч грузов, посвящен целый ряд событий.

Напомним, ледовая трасса - это тридцать километров по озеру. Дорога жизни связала два берега Ладоги, от Осиновца до Кобоны. В Кобоне измученных голодом и холодом ленинградцев пересаживали на поезд и отправляли вглубь страны.

22 ноября вечером первые шестьдесят автомобилей пошли по направлению в Кобону. На следующий день автоколонна вышла в обратный путь, и в Ленинград была доставлена первая партия мешков с мукой. А уже 25 декабря ленинградцам, именно благодаря завозу муки по Дороге жизни, удалось прибавить норму выдачи хлеба.

В этом году в память о важном историческом событии - начале автомобильного движения по единственному стратегическому транспортному коридору, соединившему блокадный Ленинград с Большой землей, дата 22 ноября внесена в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" - как день начала работы ледовой Дороги жизни.

Сегодня Марш памяти пройдет по самым знаковым точкам, относящимся к функционированию трассы: Санкт-Петербург - Осиновец - Дусьево - Кобона. В нем примут участие как представители органов власти, так и ветераны, блокадники, члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Также будет возложены цветы к памятнику Неизвестному водителю в деревне Дусьево и к памятнику блокадной полуторке в Кобоне.