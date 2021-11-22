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22.11.2021 02:53
Рубрика: Экономика

Петербуржцам предложили поучаствовать в уборке снега

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Зима в Северной столице еще не началась, а власти Петербурга уже разрабатывают сценарии расчистки городских территорий от снега, в том числе альтернативные. Новая инициатива получила название "дворник-шеринг" (от англ. share - делить. - Прим. ред.)

Шеринговая экономика подразумевает совместное использование и потребление различных вещей и услуг. В день можно будет заработать около тысячи рублей, расчет будет производиться по формуле "утром работа - вечером деньги".

В Петербурге накануне ужесточения ограничений набирают контролеров QR-кодов

- С началом снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнительной помощи, при этом неравнодушные петербуржцы получат возможность дополнительного заработка за уборку городских улиц, - пояснил новацию председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов.

Участвовать в программе смогут все желающие, для этого будет необходимо лишь заключить договор с районным жилищным агентством или городскими жилищно-коммунальными службами. Сделать это можно даже дистанционно, сейчас пилотный набор "снежного десанта" ведут в Калининском районе. Фронт работ - комплексная очистка придомовых территорий, контейнерных площадок, тротуаров и дворов. По оценке местной администрации, они могут набрать около ста добровольцев. Петербуржцы, которым в период сильных снегопадов и так приходится махать лопатой, чтобы откопать собственный автомобиль, к новой инициативе отнеслись с юмором и в целом положительно.

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