В центре Петербурга тариф за парковку достигнет 100 рублей в час

В историческом центре Петербурга в зоне платной парковки поставить машину будет стоить 100 рублей в час. Нововведение вступит в силу с 1 декабря, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

В данный момент тариф составляет 60 рублей. Цены на годовой абонемент для жителей исторического центра, проживающих в зоне платной парковки, сохранятся на том же уровне. Цена годового размещения автомобиля составит 1800 рублей.

Бесплатная парковка предусмотрена для ряда льготных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда (награжденных знаков).

Кроме того, бесплатно смогут оставлять свои машины в центре города многодетные семьи. Не будет вздыматься плата и с владельцев электрокаров.

Правда, льгота действует лишь для тех, кто заранее оформил парковочное разрешение.