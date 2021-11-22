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22.11.2021 20:24
Рубрика: Власть

В центре Петербурга тариф за парковку достигнет 100 рублей в час

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В историческом центре Петербурга в зоне платной парковки поставить машину будет стоить 100 рублей в час. Нововведение вступит в силу с 1 декабря, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В данный момент тариф составляет 60 рублей. Цены на годовой абонемент для жителей исторического центра, проживающих в зоне платной парковки, сохранятся на том же уровне. Цена годового размещения автомобиля составит 1800 рублей.

Бесплатная парковка предусмотрена для ряда льготных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда (награжденных знаков).

Кроме того, бесплатно смогут оставлять свои машины в центре города многодетные семьи. Не будет вздыматься плата и с владельцев электрокаров.

Правда, льгота действует лишь для тех, кто заранее оформил парковочное разрешение.

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