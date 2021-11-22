В калининградской колонии осужденный укусил надзирателя

На 24-летнего калининградца, отбывающего наказание в исправительной колонии и укусившего надзирателя, завели уголовное дело за применение насилия к сотруднику места лишения свободы.

Об этом сообщили в региональном СК России. Инцидент случился 16 ноября в исправительной колонии № 9, где молодой человек отбывает срок. Он был осужден на десять лет в 2018 году за кражу, разбои, угон и похищение документов.

По версии следствия, осужденный повредил видеокамеры в одном из помещений колонии. За это по решению руководства колонии его должны были перевести в штрафной изолятор.

Как полагает следствие, во время личного обыска, который проводился перед водворением в изолятор, заключенный укусил сотрудника исправительной колонии за предплечье.

Сейчас по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 321 УК РФ, выполняется комплекс следственных действий. Агрессивному осужденному грозит новый срок - до пяти лет.