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22.11.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти предъявили обвинение мужчинам, выронившим труп на трассе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

СК по Ленинградской области предъявил обвинение трем мужчинам, из машины которых выпал труп на трассе "Сортавала", сообщают в ведомстве.

В Петербурге группа мошенников угнала собственные машины ради страховки

ЧП произошло в минувшие выходные. На участке автодороги машина попала в ДТП, врезалась в ограждение. При ударе из багажника авто выпало тело мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Трое мужчин, находившихся в легковушке, покинули салон и убежали в лес. Но их довольно быстро задержали. Выяснилось, что все они пьяны.

На допросе мужчины рассказали, что в убийстве участвовали двое из них. Жертва - их общий знакомый, причина - бытовая ссора. Мужчину зарезали в гараже на улице Лабораторной. Сам гараж злоумышленники подожгли, чтобы скрыть следы преступления, а тело решили вывести. За помощью они обратились к своему знакомому.

Сейчас двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, их товарищу - в укрывательстве преступления. Так как события имели место на территории Петербурга, то все материалы переданы в СК по Северной столице.

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