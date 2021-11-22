В Ленобласти предъявили обвинение мужчинам, выронившим труп на трассе

СК по Ленинградской области предъявил обвинение трем мужчинам, из машины которых выпал труп на трассе "Сортавала", сообщают в ведомстве.

ЧП произошло в минувшие выходные. На участке автодороги машина попала в ДТП, врезалась в ограждение. При ударе из багажника авто выпало тело мужчины с явными признаками насильственной смерти.

Трое мужчин, находившихся в легковушке, покинули салон и убежали в лес. Но их довольно быстро задержали. Выяснилось, что все они пьяны.

На допросе мужчины рассказали, что в убийстве участвовали двое из них. Жертва - их общий знакомый, причина - бытовая ссора. Мужчину зарезали в гараже на улице Лабораторной. Сам гараж злоумышленники подожгли, чтобы скрыть следы преступления, а тело решили вывести. За помощью они обратились к своему знакомому.

Сейчас двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, их товарищу - в укрывательстве преступления. Так как события имели место на территории Петербурга, то все материалы переданы в СК по Северной столице.