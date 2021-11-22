В Петербурге пройдет предпремьерный показ альманаха "Блокадные судьбы"

В Северной столице публике впервые представят анимационный альманах "Блокадные судьбы". Предпремьерный показ в "Ленфильм-клубе" приурочен к 80-летней годовщине начала работы ледовой Дороги жизни.

"Блокадные судьбы" - серия короткометражных мультфильмов о блокаде, сборник новелл, рассказывающих о судьбах ленинградцев. Авторы - мультипликаторы из Санкт-Петербурга.

Альманах еще на стадии создания. Планируется, что в него войдут тринадцать новелл. На суд зрителей пока что вынесено первые пять. "Тревожная ночь" (режиссер Константин Бирюков) - история о начале блокады, рассказанная от лица молодого солдата, вспоминающего свою семью перед боем. Фильм дает ощущение предчувствия катастрофы. "Чужая музыка" (режиссер Анастасия Копылова). Часть действия в нем разворачивается на передовой, но главные события происходят на фоне картин блокадной жизни Ленинграда. "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" (режиссер Ирина Евтеева) - трогательная история взаимоотношений двух подростков, встретившихся в блокадном городе и борющихся с голодом и смертью.

Героиня Маша все перечитывает книгу о Щелкунчике, и детская сказка помогает ей стать сильнее, а герой - Сергей играет на старинном пианино. В новелле "Чужой хлеб" (режиссер Андрей Бахурин) прослеживается путь девочки, несущей пайку хлеба старенькой соседке и еще не знающей, что соседка погибла во время бомбежки. А "Сон о мирной елке" (режиссер Александра Агринская) - погружение в новогодние фантазии маленького ленинградского мальчика Проши. В фильме действительность смешивается с грезами ребенка.

Создатели альманаха надеются, что фильм "Блокадные судьбы" станет своего рода учебным пособием в школах, и что ребята, посмотрев его, будут более трепетно относится к датам и фактам того времени.