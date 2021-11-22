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22.11.2021 12:48
Рубрика: Происшествия

В Петербурге группа мошенников угнала собственные машины ради страховки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ раскрыли схему автомобильного мошенничества, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Уголовное дело возбуждено по статье - "покушение на мошенничество", так как замысел не был доведен до конца. Схема была следующая: шестеро участников группы перегоняли дорогие автомобили через границу, а потом заявляли об угоне.

Когда машины действительно угоняют, страховые компании выплачивают собственникам компенсации. Сумма за шесть якобы угнанных авто должна была составлять 27 миллионов рублей.

Но служба безопасности страховой компании заподозрила обман и обратилась в правоохранительные органы. На период следствия четверо участников группы арестованы, еще двое отпущены под подписку о невыезде.

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