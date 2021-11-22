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22.11.2021 13:23
Рубрика: Общество

Астраханский губернатор поздравил фронтовика со 100-летним юбилеем

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил со 100-летием жителя Володарского района, ветерана Великой Отечественной войны Якова Георгиевича Бахристова. Свой юбилей фронтовик отмечает в кругу любящей семьи.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Яков Бахристов родился в селе Большой Могой, в 15 лет начал работать рыбаком в колхозе "Ленинский путь". В апреле 1941-го его призвали в армию, а через три месяца началась война.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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В составе военчасти танковой дивизии Курска фронтовик участвовал в обороне города, защищал рубежи родины на Литовской границе, попал в плен. Из концлагеря он смог вернуться только после Победы в июле 1945 года.

В мирное время Яков Георгиевич работал заготовителем в колхозе села Большой Могой. В 1947 году женился, супруги прожили 66 лет вместе. После ухода жены Яков Георгиевич живет в семье своей племянницы, которая заботится о нем.

За храбрость, стойкость и мужество Яков Георгиевич награжден медалью Жукова, орденом Отечественной войны, знаком "Фронтовик", а также юбилейными медалями.

- Спасибо за подвиг, честную трудовую жизнь, за пример, который подаете всем следующим поколениям! Крепкого здоровья и долголетия, - пожелал ветерану губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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