Астраханский губернатор поздравил фронтовика со 100-летним юбилеем

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил со 100-летием жителя Володарского района, ветерана Великой Отечественной войны Якова Георгиевича Бахристова. Свой юбилей фронтовик отмечает в кругу любящей семьи.

Яков Бахристов родился в селе Большой Могой, в 15 лет начал работать рыбаком в колхозе "Ленинский путь". В апреле 1941-го его призвали в армию, а через три месяца началась война.

В составе военчасти танковой дивизии Курска фронтовик участвовал в обороне города, защищал рубежи родины на Литовской границе, попал в плен. Из концлагеря он смог вернуться только после Победы в июле 1945 года.

В мирное время Яков Георгиевич работал заготовителем в колхозе села Большой Могой. В 1947 году женился, супруги прожили 66 лет вместе. После ухода жены Яков Георгиевич живет в семье своей племянницы, которая заботится о нем.

За храбрость, стойкость и мужество Яков Георгиевич награжден медалью Жукова, орденом Отечественной войны, знаком "Фронтовик", а также юбилейными медалями.

- Спасибо за подвиг, честную трудовую жизнь, за пример, который подаете всем следующим поколениям! Крепкого здоровья и долголетия, - пожелал ветерану губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.