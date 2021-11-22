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22.11.2021 05:40
Рубрика: В мире

Президент Болгарии назвал Крым российским

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8615)
Очевидный и непреложный факт констатировал действующий президент Болгарии Румен Радев, дважды назвав Крым российским в течение двух дней. Такие без сомнения смелые для политика из страны-члена ЕС и НАТО заявления болгарский лидер сделал в преддверии второго тура президентских выборов, состоявшегося накануне в республике.

18 ноября ходе внешнеполитической части предвыборных дебатов Радев заявил о российской принадлежности Крыма, а также неэффективности введенных Евросоюзом против Москвы санкций. "Санкции, которые были наложены (на РФ - прим. "РГ"), не приносят результата", - сказал он, а на прозвучавший со стороны его прозападного оппонента Анастаса Герджикова провокационный вопрос "чей Крым?" ответил лаконично, но твердо: "Сейчас российский, а какой же?".

Фото: РИА Новости
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Признание неудобных для коллективного евроатлантического Запада реалий сегодняшнего дня, от которых как страусы прячут головы в песок большинство тамошних политиков, ожидаемо вызвало бурю эмоций. В первую очередь это произошло в провозгласившем свой проесовский и пронатовский курс Киеве. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже обвинил Радева в том, что болгарский лидер своими "опрометчивыми изречениями" дескать подставил Софию под критику Европейского союза и сыграл на руку "российской пропаганде". Публичным выражением своего бурного возмущения Киев не ограничился и для проформы предпринял дипломатический демарш - вызвал "на ковер" посла Болгарии, сделал ему представление о "некорректности и недопустимости" подобных высказываний и их несоответствии "развитию добрососедских отношений" между странами.

Впрочем, предсказуемая истерика киевских властей ничуть не задела Радева, которого считают фаворитом предвыборной гонки (в ходе состоявшегося 14 ноября первого тура президентских выборов за него проголосовали 49,41% избирателей, за Герджиков 22,82%). Уже 20 ноября ноября имеющий за плечами успешную военную карьеру и генеральское звание политик вновь назвал Крым российским. "Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. В политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", - цитирует слова Румена Радева местный телеканал bTV.

Он добавил, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. По мнению Радева, Россия не может быть "врагом" Болгарии, так как в памяти болгар она "освободительница нашего народа". Также болгарский лидер считает, что София не заинтересована в милитаризации и "повышении напряжения" в Черном море, а в регионе "необходимо возвращение к диалогу и деэскалаци".

По мнению Радева, Россия не может быть "врагом" Болгарии, так как в памяти болгар она "освободительница нашего народа"

Столь прагматичные и ответственные заявления, ровно как и прозвучавшее со стороны восточноевропейского политика признание государственной принадлежности Крыма, не могли не оценить на самом российском полуострове. В частности, глава болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер пригласил Радева в регион. "С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", - сказал Абажер. По его мнению, такой визит укрепил бы отношения наших стран, а приезду Радева в Крым была бы рада не только местная болгарская диаспора, для которых полуостров стал родным домом, но и все жители автономной республики.

В регионах В мире Европа Болгария Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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