"Россети Юг" модернизировала уличное освещение в отдаленных хуторах Дона

Специалисты "Россети Юг" установили в нескольких населенных пунктах Криворожского сельского поселения Ростовской области новую систему управления уличным освещением и энергосберегающие светильники. За один месяц новое оборудование позволило сэкономить 27,7 тыс. кВт*ч электроэнергии. Снижение энергопотребления составило 65 процентов.

Планируется, что новые системы уличного освещения в населенных пунктах Криворожского сельского поселения в 2022 году позволят сэкономить более 277 тыс. кВт*ч электроэнергии. Такой объем сравним с энергопотреблением жителями того же сельского поселения в течение трех месяцев.

Напомним, что в сентябре компания "Россети Юг" завершила установку 456 энергосберегающих светильников в административном центре Криворожского сельского поселения и в хуторах Каменка и Позднеевка. Новые светильники размещены рядом с социально-значимыми объектами и в общественных местах.

Кроме того, модернизированы и некоторые участки линий электропередачи: четыре километра "голого" провода заменены на самонесущий изолированный, что позволит повысить надежность и качество электроснабжения системы.

Обновлена система контроля уличного освещения: установлено семь шкафов управления со специальными контроллерами, приборами учета, а также устройствами для передачи данных в режиме реального времени. Современный программно-аппаратный комплекс позволяет управлять освещением сельского поселения и хуторов дистанционно и в онлайн-режиме отслеживать любые отклонения в работе оборудования, оперативно принимать необходимые меры.