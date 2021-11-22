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22.11.2021 16:47
Рубрика: Власть

В Краснодарском крае произвели более 1 миллиона тонн сахара

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Его поставляют в 27 стран мира в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

- На сегодняшний день комбинаты Краснодарского края произвели более одного миллиона тонн сахара, что уже на 200 тысяч тонн больше, чем по итогам прошлого года. Сахарная свекла - экспортно ориентированная культура. За пять лет поставки сахара на международные рынки выросли в 10 раз и в этом году превысили сумму более 21,1 миллиона долларов. Сейчас благодаря нацпроекту наши предприятия продают продукт в 27 стран мира, в том числе в США, Китай, Корею, Турцию, Хорватию, Эстонию, Румынию, - отметили в аграрном ведомстве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На Кубани завершают уборку сахарной свеклы. Аграрии обработали 180,3 тысячи, или 95 процентов от плана. Валовой сбор составляет 9,1 миллиона тонн при средней урожайности 505 центнеров с гектара.

Всего предстоит убрать 190 тысяч гектаров в 30 муниципалитетах. Самые большие площади - в Ленинградском, Павловском, Выселковском, Каневском и Кущевском районах. Порядка 10,7 тысячи гектаров засеяли сортами семян отечественной селекции.

Их приобретение субсидируют из регионального бюджета. В сборе урожая задействовали более 200 комбайнов. В этом сезоне принимают и перерабатывают свеклу 14 сахарных комбинатов края.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

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