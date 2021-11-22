В Ростове бабушке отдали внука Яшу после смерти дочери в родах

Жительнице Ростовской области Марине Акифьевой удалось доказать, что она имеет право воспитывать родного внука, и сегодня она забрала его домой.

Малыш осиротел всего через час после появления на свет. Его 23-летняя мама Дарья умерла при родах 14 октября. Но в роддоме отказались отдать ребенка его родной бабушке. О вопиющей ситуации "РГ" рассказала одной из первых 7 ноября. А публикация "Отдайте Яшу!" вызвала большой общественный резонанс.

Женщина, лишившаяся дочери, опасалась, что внука передадут на усыновление как сироту. Органы опеки требовали от нее подтверждения доходов. Но она официально не работает - живет в селе своим хозяйством: разводит кур, уток, купила козу, а на приусадебном участке выращивает овощи. Также для оформления опеки нужно было пройти медкомиссию и получить заключение в том числе психиатра.

Когда случай с Яшей (именно так мечтала назвать сына его мама), получил огласку, проверкой занялись прокуратура и следственный комитет. А органы опеки сменили гнев на милость и пошли на встречу бабушке.

Выписка из Дома ребенка прошла сегодня, на сороковой день после смерти Дарьи Акифьевой. Марина не могла сдержать слез, когда впервые взяла Яшу на руки.

- Он родился с весом 4200. А сейчас весит 5100 и подрос на два сантиметра - богатырь мой! Я очень, очень счастлива, не передать словами. До сих пор дрожат руки. Не могу налюбоваться. Он копия моей Дашеньки, - сказала Марина Акифьева корреспонденту "РГ".