В Севастополе завели уголовное дело из-за расстрела собак

Полиция завела уголовное дело по факту расстрела собак на Северной стороне Севастополя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Трое убитых животных были найдены в поселке Любимовка на территории садоводческого кооператива. О происшествии в полицию сообщила местная жительница.

- Ночью 8 ноября неизвестный произвел выстрелы из неустановленного оружия в нескольких собак, в результате три из них погибли, - рассказали в пресс-службе.

В отделе МВД по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Из-за общественного резонанса дело взял под личный контроль начальник УМВД Павел Гищенко.

Сейчас полицейские разыскивают человека, стрелявшего в собак.