В Сочи проводник украл 27 подстаканников из поезда

Сотрудники транспортной полиции Сочи нашли подстаканники, украденные из поезда, находящегося на территории вагонного депо. Об этом сообщает пресс-служба сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от руководителя вагонного участка по факту хищения 27 металлических подстаканников.

Подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний житель Краснодарского края - проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо.

Установлено, что молодой человек, находясь поздно вечером на территории предприятия и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, зашел в один из вагонов стоявшего поезда, прошел в купе проводников и тайно похитил подстаканники.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.