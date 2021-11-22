В Ставрополе 18-летний водитель Mercedes устроил тройное ДТП

Около полуночи в Ставрополе на улице Доваторцев столкнулись Mercedes-Benz C180, BMW 640I и Lada Priora. В аварии пострадали 18-летний водитель Mercedes-Benz и его 19-летняя пассажирка.

Предполагаемый виновник аварии за полгода 60 раз на своем Mercedes-Benz попался на превышении скорости, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ставропольского края.

Как выяснилось, стаж вождения молодого автомобилиста составляет всего полгода. Именно его лихая езда и стала причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия, считают в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, Mercedes-Benz стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей ехал слишком быстро. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в BMW стоимостью более шести миллионов рублей. Тот по инерции отбросило в отечественную легковушку.

В ГИБДД сообщили, что виновник аварии в момент столкновения был трезв.

- Страховка у молодого человека отсутствует, установлена летняя резина. По факту происшествия проводится проверка, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.