В Волгограде реакция на пробу Манту спасла жизнь 13-летнему школьнику

В Волгограде иммунологический тест на туберкулез помог сохранить жизнь и здоровье 13-летнему школьнику. В легких у подростка была обнаружена киста размером 7х6х7 сантиметров.

"После проведения в школе туберкулиновой пробы Манту подростка направили на консультацию к фтизиатру. На приеме у врача при проведении рентгендиагностики и КТ-исследования у мальчика обнаружили кисту легкого", - сообщает региональном комитете здравоохранения.

Исследование показало, что у ребенка развивается эхинококкоз легких - это опасная и редкая инфекция, вызываемая личинкой цепня эхинококка. Получить болезнь можно при употреблении немытых зараженных овощей, зелени и некипяченой воды.

Операция, длившаяся 1,5 часа, в клинической больнице скорой медицинской помощи № 7 прошла успешно. Жизни и здоровью юного пациента ничего не угрожает.